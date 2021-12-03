Шестикратный чемпион России по регби Рудой дисквалифицирован на два года из-за допинга

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Шестикратный победитель чемпионата России по регби Антон Рудой дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Последним клубом Рудого был красноярский "Красный Яр", в котором он выступал с 2019 года. Спортсмен дисквалифицирован за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена"). Дисквалификация отсчитывается с 1 сентября 2020 года.

Трехмесячную дисквалификацию получил игрок красноярского клуба "Енисей-СТМ" Никита Чурашов за нарушение п. 4.1 ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена") и п. 4.2 ("Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода") общероссийских антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 18 октября 2021 года.

Рудому 38 лет, помимо "Красного Яра", он играл в "Енисее-СТМ" и новокузнецком "Металлурге". Он шесть раз в карьере становился чемпионом страны (2011, 2012, 2014, 2016, 2017 и 2018). На международной арене с 2006 по 2011 год представлял сборную Казахстана, в 2015-м получил право выступать за команду России.

Чурашову 25 лет, ранее он также выступал за "Металлург". На его счету четыре победы в первенстве страны (2016, 2018, 2019, 2020).