Морозов: подготовка арены в Дубае для проведения хоккейного матча отняла много сил

ДУБАЙ /ОАЭ/, 3 декабря. /ТАСС/. Подготовка дубайской "Кока-Кола - Арены" для проведения вынесенного матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом" отняла много сил из-за проблем со льдом. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Матч "Авангард" - "Ак Барс" нроходит в пятницу. "Кока-Кола - Арена" была открыта в 2019 году.

"Арена комфортная, были проблемы со льдом, но подключили нужные организации, чтобы ее решить. Сам лед только сдали вчера, не было заливочных машин, работать много пришлось с ареной", - сказал Морозов.