{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Морозов: подготовка арены в Дубае для проведения хоккейного матча отняла много сил

Глава Континентальной хоккейной лиги отметил, что арена в ОАЭ комфортная

ДУБАЙ /ОАЭ/, 3 декабря. /ТАСС/. Подготовка дубайской "Кока-Кола - Арены" для проведения вынесенного матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом" отняла много сил из-за проблем со льдом. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Матч "Авангард" - "Ак Барс" нроходит в пятницу. "Кока-Кола - Арена" была открыта в 2019 году.

"Арена комфортная, были проблемы со льдом, но подключили нужные организации, чтобы ее решить. Сам лед только сдали вчера, не было заливочных машин, работать много пришлось с ареной", - сказал Морозов.

Теги
Морозов, Алексей АлексеевичКХЛ
Зимние олимпийские виды спорта
Бородавко: финский лыжник Вуоринен помешал Терентьеву добиться успеха в спринте
В четвертьфинале финн наехал на лыжи россиянина, что не позволило тому выйти в следующий раунд
Бородавко: финский лыжник Вуоринен помешал Терентьеву добиться успеха в спринте
Читать полностью