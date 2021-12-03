Норвежский лыжник Клебо выиграл спринт на втором этапе Кубка мира в Норвегии

ТАСС, 3 декабря. Норвежец Йоханнес Клебо занял первое место в спринте свободным стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии. Соревнования проходят в Лиллехаммере.

В финальном забеге Клебо показал результат 2 минуты 52,5 секунды. Вторым стал его соотечественник Томас Ларсен (2.53,0), для которого этот спринт стал четвертым стартом на этапах Кубка мира в карьере, тройку замкнул француз Ришар Жуве (2.53,2). Обладатель Кубка мира прошлого сезона россиянин Александр Большунов выбыл на стадии полуфинала, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов и победитель спринта на первом этапе Кубка мира Александр Терентьев - в четвертьфинале.

В полуфинальном забеге финский лыжник Лаури Вуоринен подрезал Большунова и получил желтую карточку (предупреждение).

Клебо 25 лет, на Олимпийских играх 2018 года он выиграл три золотые медали. Норвежец также является шестикратным чемпионом мира (по три золотые медали в 2019 и 2021 годах) и обладателем бронзовой награды мирового первенства (2017).

В женских соревнованиях победительницей стала шведка Майя Дальквист (3.14,07), второе место заняла обладательница Кубка мира прошлого сезона американка Джессика Диггинс (3.14,42), третье - норвежка Тирил Венг (3.14,93). Россиянки Татьяна Сорина и Христина Мацокина выбыли в четвертьфинале, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Наталья Непряева, Анна Грухвина и Лилия Васильева не сумели преодолеть квалификационную стадию.

В общем зачете Кубка мира лидирует Клебо с 234 очками, Большунов идет вторым (215 очков). Тройку лучших замыкает норвежец Эрик Валнес (160). У женщин в общем зачете лидирует Дальквист (227), второй идет ее соотечественница Фрида Карлссон (220), тройку замыкает норвежка Тереза Йохауг (180).

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии завершится 5 декабря. В субботу пройдут гонки свободным стилем на 15 км у мужчин и 10 км у женщин.