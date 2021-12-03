Матч Лиги чемпионов между "Баварией" и "Барселоной" пройдет без зрителей

ТАСС, 3 декабря. Матч заключительного шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между германской "Баварией" и испанской "Барселоной" пройдет без зрителей из-за роста числа заболевших коронавирусом в федеральной земле Бавария. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

Встреча пройдет 8 декабря в Мюнхене. Команды встречались в первом туре группового этапа: в матче, прошедшем в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", "Бавария" одержала крупную победу со счетом 3:0.

После пяти туров "Бавария" занимает первое место в группе E, подопечные Юлиана Нагельсмана набрали 15 очков, ни разу не уступив и не сыграв вничью. "Барселона" идет второй, у испанской команды 7 очков. Третье место занимает португальская "Бенфика" (5 очков), последним идет киевское "Динамо" (1).