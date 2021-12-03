Футболист "Динамо" Шунин надеется, что Захарян и Тюкавин останутся в команде

ТАСС, 3 декабря. Футболисты Арсен Захарян и Константин Тюкавин должны остаться в московском "Динамо", чтобы продолжать развиваться в профессиональном плане и помогать команде достигать новых вершин. Такое мнение высказал вратарь "Динамо" Антон Шунин, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Я бы, конечно, не хотел, чтобы они все это читали [трансферные слухи], потому что многое просто выдумано, - сказал Шунин. - Когда ты молодой и у тебя все получается, ты окрылен, забиваешь, отдаешь голевые передачи, но без спадов в карьере не бывает. Этот момент важно выдержать, не копаться в себе слишком много, а двигаться дальше. Я надеюсь, что Захарян и Тюкавин будут развиваться, не уйдут из клуба, а помогут "Динамо" двигаться вверх по турнирной таблице".

Захаряну 18 лет, в текущем сезоне он забил три гола и отдал семь голевых передач в 16 играх за "Динамо". В составе сборной России полузащитник провел четыре игры, в которых отдал одну голевую передачу.

Тюкавину 19 лет, в сезоне-2021/22 он поучаствовал в 18 матчах, в которых забил шесть голов и отдал две гольевые передачи.