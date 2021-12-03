Шунин: второе место "Динамо" в таблице РПЛ является заслугой главного тренера Шварца

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Успешное выступление московского футбольного клуба "Динамо" в первом круге Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) является заслугой главного тренера команды Сандро Шварца. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал вратарь бело-голубых Антон Шунин.

"Динамо" завершило первую половину чемпионата на втором месте в турнирной таблице впервые с 2008 года.

"В первую очередь это заслуга тренера Сандро Шварца, он выстраивает свою линию игры - видит "Динамо" атакующим, быстрым, агрессивным, - сказал Шунин. - Я помню, как несколько лет назад мы сыграли 15 матчей вничью, из них три или четыре подряд - 0:0. Конечно, это классно для вратаря и защитников, когда команда обороняется весь матч и играет только на контратаках, но тогда мы совсем не забивали, и это не принесло результата. Сейчас у "Динамо" очень энергозатратный футбол, когда команда высоко прессингует, то и контратаки проходят, много моментов как в одни ворота, так и в другие, здесь важно преследовать не личные интересы, а командные - главное, чтобы мы побеждали".

На данный момент "Динамо" сохраняет за собой вторую строчку в таблице РПЛ, набрав 32 очка после 16 туров. В следующем мачте бело-голубые примут "Уфу" 5 декабря.