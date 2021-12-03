Морозов: матчи звезд КХЛ после 2022 года могут пройти в Омске и Новосибирске

ДУБАЙ /ОАЭ/, 3 декабря. /ТАСС/. Омск и Новосибирск могут принять следующие после 2022 года Матчи звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Ближайший Матч звезд пройдет в Челябинске. 15 января состоится мастер-шоу и полуфинальные матчи турнира, на следующий день - продолжение мастер-шоу, а также финал и матч за третье место.

"Справедливы ожидания [выбора арен в Омске и Новосибирске]. Мы хотим проводить матчи на больших и новых аренах, которые должны быть комфортными для болельщиков. Есть выбор, к которому мы будем идти и прорабатывать его с организаторами", - сказал Морозов.

Арены в Омске и Новосибирске будут построены к старту молодежного чемпионата мира 2023 года.