Бородавко: финский лыжник Вуоринен помешал Терентьеву добиться успеха в спринте

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Финн Лаури Вуоринен в четвертьфинале спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере наехал на лыжи Александра Терентьева, что помешало российскому спортсмену выйти в следующий раунд. Об этом ТАСС сообщил тренер лыжника Юрий Бородавко.

Терентьев, который на прошлой неделе победил в спринте классическим стилем на первом в сезоне этапе Кубка мира, в пятницу не сумел преодолеть стадию четвертьфинала.

"Если усреднить, то результат неудовлетворительный, ожидали большего, - сказал Бородавко о выступлении российских спортсменов. - Что касается Александра Терентьева, то мы ждали от него большего, и в прологе он показал, что был на это способен. На стадионе ему пришлось очень тяжело - сильно закислились мышцы, такое у спортсменов бывает, особенно в мороз. Нужно еще будет поговорить с ним, возможно, он недостаточно размялся".

"Такой результат ничего не предвещало - первую половину круга он прошел достаточно хорошо, с лыжами тоже проблем не было. Классический стиль у него получается лучше, но сегодня ему было по силам доходить до финала. И было видно, что финн на финишной прямой наехал ему на лыжи, случился сбой, поэтому побеждать уже было очень сложно", - добавил он.

Вуоринен в полуфинале подрезал на трассе другого российского лыжника Александра Большунова. Судьи наказали его желтой карточкой, но не дисквалифицировали. В итоге финн дошел до финала, но остался за пределами призовой тройки. Победу одержал трехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.