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Лундквист надеется, что игроки НХЛ выступят на Олимпиаде в Пекине

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля

ДУБАЙ /ОАЭ/. 3 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной Швеции Хенрик Лункдвист выразил надежду, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выступят на Олимпиаде 2022 года, потому что в олимпийском турнире должны участвовать сильнейшие спортсмены. Об этом он рассказал журналистам.

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НХЛ, Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея договорились об участии игроков лиги в олимпийском турнире. НХЛ до 10 января может отозвать свое решение из-за возможного ухудшения ситуации с коронавирусом.

"Надеюсь, что игроки НХЛ смогут поехать [в Пекин]. К сожалению, мы живем в то время, когда очень много неясности, надеюсь, что эти проблемы с ковидом будут сняты, - сказал Лундквист. - Ребята тогда смогут сыграть за свои сборные, поскольку на Олимпиаде должны играть сильнейшие".

"Что касается фаворитов турнира, то знаю, что достаточны сильны Канада, Россия, ну и Швеция", - добавил он.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля.

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НХЛОлимпиада-2022 в Пекине
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