Бронзовый призер Олимпиады Белякова выиграла женский чемпионат России по боксу

ТАСС, 3 декабря. Чемпионка мира, Европы и бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Анастасия Белякова стала победительницей женского чемпионата России по боксу. Соревнования завершились в Челябинске.

Белякова в финальном поединке в весовой категории до 60 кг победила Нуне Асатрян. Белякова стала чемпионкой страны в седьмой раз, до этого она победила в 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах.

Золотые медали также завоевали Светлана Солуянова (весовая категория до 52 кг), Наталья Самохина (54 кг), Наталия Сычугова (63 кг), Саадат Далгатова (66 кг), Дарима Сандакова (70 кг), Салтанат Меденова (81 кг), Дулма Лумбунова (свыше 81 кг), Юлия Чумгалакова (48 кг), Екатерина Пальцева (50 кг), Дарья Абрамова (57 кг) и Анастасия Шамонова (75 кг).

В турнире приняли участие 180 спортсменок из 48 регионов страны. Призовой фонд составил 12 млн рублей. Победительница получит 500 тысяч рублей, серебряный призер - 250 тыс. рублей, бронзовый призер - 125 тыс. рублей. Также победители в каждой весовой категории помимо призовых получат автомобили. Ранее чемпионат России по боксу среди женщин проходил в Челябинске в 2010 году.