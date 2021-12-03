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Футбол в России

Футболист "Рубина" Костюков будет прооперирован в Финляндии

Сроки восстановления будут определены после операции
Михаил Костюков Егор Алеев/ТАСС
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Михаил Костюков
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Футболист казанского "Рубина" Михаил Костюков 6 декабря вылетит в Финляндию на операцию после травмы, полученной в матче чемпионата России с "Динамо". Об этом журналистам сообщил главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий.

В воскресенье "Рубин" на своем поле проиграл "Динамо" со счетом 2:3 в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Костюков получил травму в конце первого тайма, на второй тайм вместе него вышел Александр Зуев. По предварительным данным, полузащитник получил перелом ноги.

"Окончательный диагноз будет установлен уже непосредственно в момент операции. Понятно, что ему потребуется операция. Он 6 декабря улетает в Финляндию и ориентировочно 13 декабря будет прооперирован", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что сроки восстановления будут определены после операции.

"Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 16 матчах. В следующем туре казанский клуб в гостях сыграет с "Нижним Новгородом" 5 декабря.

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