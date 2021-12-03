Ильина: чемпионат мира по гандболу для команд уровня камерунской является праздником

ЛИРИЯ /Испания/, 3 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по гандболу для команд уровня сборной Камеруна является праздником, лишать их права выступать на турнире за слабые результаты нельзя. Такое мнение журналистам высказала игрок российской команды Екатерина Ильина.

Российские гандболистки в пятницу стартовали на чемпионате мира в Испании с победы над командой Камеруна (40:18). В других играх предварительного этапа было зафиксировано еще несколько разгромных побед: румынки обыграли иранок со счетом 39:11, японки оказались сильнее парагваек - 40:17, нидерландки - пуэрториканок - 55:15.

"На то он и чемпионат мира, чтобы на него могли приехать лучшие команды планеты, - сказала Ильина. - Посмотрите, как, даже несмотря на поражение, была счастлива команда Камеруна. Они приехали сюда как на праздник, почему мы должны лишать их такой возможности?"

"Несмотря на то, что их причисляют к аутсайдерам, мы относимся к ним с уважением, готовясь к матчу, мы разбирали каждого игрока. Я получила удовольствие от игры", - добавила она.

Состав команды серьезно обновился после Олимпийских игр в Токио, на которых россиянки стали вторыми. В начале первой игры на чемпионате мира сборная Камеруна не позволила россиянкам оторваться в счете. "Начало первого тайма получилось очень напряженным, что можно объяснить тем, что девчонки очень волновались и переживали. Потом, слава богу, мы вошли в ритм и начали отрываться в счете, и игра пошла так, как мы и планировали", - отметила Ильина, которая является единственной олимпийской чемпионкой 2016 года в нынешнем составе сборной.

Следующий матч предварительного этапа россиянки сыграют 5 декабря, соперником будет команда Польши.