Российские борцы Садулаев, Сидаков и Власов одержали победы на Гран-при Москвы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Двукратные олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев и Роман Власов, победитель Игр в Токио Заурбек Сидаков одержали победы на Гран-при Москвы по спортивной борьбе (Кубок "Алроса"). Соревнования прошли в Москве на "ВТБ-Арене".

Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 кг в вольной борьбе, победил представителя Северной Македонии Магомедгаджи Нурова со счетом 5:1, Сидаков (до 74 кг, вольная борьба) оказался сильнее Магомедхабиба Кадимагомедова из Белоруссии - 6:1, а Власов (до 77 кг, греко-римская борьба) выиграл у серба Виктора Немеша - 5:1.

В грэпплинге чемпион мира россиянин Ислам Бочкаев (до 62 кг) победил соотечественника Заура Ахмедова (3:2). Чемпион мира Гаирбег Ибрагимов (до 66 кг) оказался сильнее другого российского борца Алила Газиева (4:2).

У женщин бронзовый призер чемпионата мира Ханум Велиева (до 68 кг) уступила чемпионке мира Мерим Жумназаровой из Киргизии - 2:3.

В вольной борьбе серебряный призер чемпионата Европы Сергей Козырев (до 125 кг) оказался сильнее Лхагвагэрэла Мунхтура из Монголии (туше). В поединках греко-римского стиля бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Емелин (до 60 кг) победил молдаванина Виктора Чобану (5:2), Сергей Семенов (до 130 кг) выиграл у своего соотечественника Зураби Гедехаури (2:1).

Традиционный международный турнир Гран-при Москвы прошел в новом формате - лидеры сборной России провели по одной схватке против зарубежных соперников.