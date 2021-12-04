Программа 17-го тура РПЛ продолжится в субботу матчами с участием ЦСКА и "Спартака"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Тремя матчами с участием столичных футбольных клубов продолжится 17-й тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В первой субботней игре ЦСКА в Самаре сыграет с местными "Крыльями Советов" (начало - в 14:00 мск), а "Спартак" и "Локомотив" примут соответственно грозненский "Ахмат" (17:00) и екатеринбургский "Урал" (19:00).

"Крылья Советов" и ЦСКА перед очным матчем на "Солидарность-Арене" занимают восьмое и шестое места в турнирной таблице чемпионата России, набрав по 24 очка. Армейцы располагаются выше волжан только за счет дополнительных показателей. Хозяева поля в четырех последних матчах перед этой игрой одержали две победы и два раза сыграли вничью. Гости, в свою очередь, за аналогичный отрезок времени потерпели три поражения и один раз поделили очки с соперником.

Самарцы подходят к игре с ЦСКА в почти оптимальном составе. В субботу главный тренер команды Игорь Осинькин не сможет рассчитывать только на дисквалифицированного полузащитника Юрия Горшкова и восстанавливающегося от травмы вратаря Евгения Фролова. Наставник гостей Алексей Березуцкий не имеет кадровых проблем - все заявленные на сезон-2021/22 игроки подходят к матчу без серьезных повреждений и готовы выйти на поле.

Последняя на данный момент победа ЦСКА в чемпионате России датирована 23 октября. Тогда красно-синие дома со счетом 3:1 обыграли "Крылья Советов". При этом гости открыли счет благодаря точному удару нападающего Ивана Сергеева в начале первого тайма. После перерыва армейцам удалось перевернуть игру, забив трижды - голы на счету Чидеры Эджуке, Федора Чалова и Антона Заболотного; второй и третий мячи красно-синие забили в последние десять минут второго тайма.

В общей сложности ЦСКА и "Крылья Советов" в российской истории провели 56 матчей, в 30 из которых сильнее была московская команда. Самарцы нанесли армейцам 14 поражений, еще 12 игр завершились вничью. В последний раз волжане обыгрывали соперника в июле 2019 года (2:0), та игра прошла на их домашнем стадионе.

На матчах 17-го тура РПЛ активные фанаты большинства команд премьер-лиги проводят акцию в поддержку болельщиков ЦСКА - 28 ноября после домашней игры против петербургского "Зенита" (0:2), на которой поклонниками армейцев была использована пиротехника, полицейские составили 51 административный протокол. Позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время матча против "Крыльев Советов" покинут трибуну, когда табло будет показывать время 19 минут и 11 секунд с начала встречи, и призвали другие клубы поддержать акцию. Ее поддержали фанаты 11 из 16 команд. В пятницу президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что лига принимает все возможные усилия для разрешения ситуации с болельщиками.

"Спартак" в шаге от повторения антирекорда

"Ахмат" подходит к гостевому матчу против "Спартака", занимая седьмое место в турнирной таблице (24 очка). Красно-белые, в активе которых 20 очков, располагаются на десятой позиции. Грозненцы в шести последних матчах одержали четыре победы, потерпев два поражения. Москвичи, в свою очередь, не могут выиграть на протяжении шести игр в чемпионате России (два поражения, четыре ничьих).