Домашняя осечка чемпиона. "Зенит" в Петербурге сыграл вничью с "Ростовом" в матче РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" в первом матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с "Ростовом". Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", завершилась со счетом 2:2.

Действующий чемпион России к 25-й минуте уступал со счетом 0:2, но ушел от поражения. Первый гол в матче забил нападающий гостей Дмитрий Полоз, который реализовал пенальти, назначенный за фол защитника сине-бело-голубых Дмитрия Чистякова на полузащитнике соперника Понтусе Алмквисте. Для форварда дончан этот одиннадцатиметровый стал 14-м реализованным из 14, он является лидером среди игроков РПЛ со стопроцентной реализацией пенальти.

Гости удвоили преимущество на 25-й минуте благодаря голу Николая Комличенко, которому предшествовали два неоднозначных эпизода. В первой фазе голевой атаки защитник "Ростова" Игорь Калинин в борьбе оттеснил от мяча полузащитника соперников Вендела, а во второй форвард дончан в силовой манере оттолкнул игрока обороны петербуржцев Ярослава Ракицкого. Главный арбитр встречи Алексей Матюнин принял решение засчитать взятие ворот, несмотря на вмешательство системы видеоассистента рефери (VAR) - отвечавший за ее работу судья Евгений Турбин посчитал, что его коллега ошибся, и предложил тому изучить повтор эпизода. Рефери после просмотра не стал менять изначально принятое решение.

"Зениту" удалось сократить отставание в счете через шесть минут - точный удар в дальний верхний угол удался бразильскому атакующему полузащитнику сине-бело-голубых Клаудиньо. После этого хозяева стали наращивать давление на ворота Сергея Песьякова, которое на 69-й минуте дало плоды - в ворота "Ростова" был назначен пенальти, который реализовал все тот же южноамериканец.

Петербуржцы не проигрывают "Ростову" в чемпионатах России с октября 2019 года - на протяжении шести встреч (четыре победы, две ничьих). Последний раз ростовчане обыгрывали "Зенит" 19 мая 2019 года (1:0). Предыдущая игра между этими командами на "Газпром Арене" также завершилась вничью со счетом 2:2.

"Зенит" после этой игры с 37 очками продолжает занимать первое место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв петербуржцев от столичного "Динамо", которое провело на одну встречу меньше, составляет пять очков. В 18-м туре сине-бело-голубые 12 декабря в Москве встретятся как раз с "Динамо". Располагающийся на 11-й строчке "Ростов" (18 очков) в последнем официальном матче перед зимней паузой за день до этого дома сыграет с екатеринбургским "Уралом".

"Зенит" был ближе к победе

Матч между "Зенитом" и "Ростовом" на "Газпром-Арене" посетили 19 890 зрителей. Часть из них ушла со стадиона, не дожидаясь финального свистка. Таким образом фанаты поддержали акцию болельщиков ЦСКА.

28 ноября ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" (0:2) в матче 16-го тура РПЛ. Во втором тайме фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу, после завершения игры сотрудники правоохранительных органов составили 51 административный протокол. После этого поклонники красно-синих объявили, что во время гостевого матча чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", который состоится 4 декабря, покинут трибуну, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд (ЦСКА был основан в 1911 году), и призвали другие клубы поддержать акцию. На нее откликнулись фанаты 10 клубов РПЛ из 15, среди них были болельщики "Зенита" и "Ростова".