Домашняя осечка чемпиона. "Зенит" в Петербурге сыграл вничью с "Ростовом" в матче РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" в первом матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с "Ростовом". Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", завершилась со счетом 2:2.
Действующий чемпион России к 25-й минуте уступал со счетом 0:2, но ушел от поражения. Первый гол в матче забил нападающий гостей Дмитрий Полоз, который реализовал пенальти, назначенный за фол защитника сине-бело-голубых Дмитрия Чистякова на полузащитнике соперника Понтусе Алмквисте. Для форварда дончан этот одиннадцатиметровый стал 14-м реализованным из 14, он является лидером среди игроков РПЛ со стопроцентной реализацией пенальти.
Гости удвоили преимущество на 25-й минуте благодаря голу Николая Комличенко, которому предшествовали два неоднозначных эпизода. В первой фазе голевой атаки защитник "Ростова" Игорь Калинин в борьбе оттеснил от мяча полузащитника соперников Вендела, а во второй форвард дончан в силовой манере оттолкнул игрока обороны петербуржцев Ярослава Ракицкого. Главный арбитр встречи Алексей Матюнин принял решение засчитать взятие ворот, несмотря на вмешательство системы видеоассистента рефери (VAR) - отвечавший за ее работу судья Евгений Турбин посчитал, что его коллега ошибся, и предложил тому изучить повтор эпизода. Рефери после просмотра не стал менять изначально принятое решение.
"Зениту" удалось сократить отставание в счете через шесть минут - точный удар в дальний верхний угол удался бразильскому атакующему полузащитнику сине-бело-голубых Клаудиньо. После этого хозяева стали наращивать давление на ворота Сергея Песьякова, которое на 69-й минуте дало плоды - в ворота "Ростова" был назначен пенальти, который реализовал все тот же южноамериканец.
Петербуржцы не проигрывают "Ростову" в чемпионатах России с октября 2019 года - на протяжении шести встреч (четыре победы, две ничьих). Последний раз ростовчане обыгрывали "Зенит" 19 мая 2019 года (1:0). Предыдущая игра между этими командами на "Газпром Арене" также завершилась вничью со счетом 2:2.
"Зенит" после этой игры с 37 очками продолжает занимать первое место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв петербуржцев от столичного "Динамо", которое провело на одну встречу меньше, составляет пять очков. В 18-м туре сине-бело-голубые 12 декабря в Москве встретятся как раз с "Динамо". Располагающийся на 11-й строчке "Ростов" (18 очков) в последнем официальном матче перед зимней паузой за день до этого дома сыграет с екатеринбургским "Уралом".
"Зенит" был ближе к победе
Матч между "Зенитом" и "Ростовом" на "Газпром-Арене" посетили 19 890 зрителей. Часть из них ушла со стадиона, не дожидаясь финального свистка. Таким образом фанаты поддержали акцию болельщиков ЦСКА.
28 ноября ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" (0:2) в матче 16-го тура РПЛ. Во втором тайме фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу, после завершения игры сотрудники правоохранительных органов составили 51 административный протокол. После этого поклонники красно-синих объявили, что во время гостевого матча чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", который состоится 4 декабря, покинут трибуну, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд (ЦСКА был основан в 1911 году), и призвали другие клубы поддержать акцию. На нее откликнулись фанаты 10 клубов РПЛ из 15, среди них были болельщики "Зенита" и "Ростова".
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции подтвердил, что уход фанатов во втором тайме сильно повлиял на игру его команды, отметив, что понимает их действия. "Сегодня нам не хватило остроты, агрессивности во многих аспектах, - признал специалист, комментарий которого приводит клубная пресс-служба. - Что касается обороны - если брать атаки на наши ворота, то мы допустили грубые ошибки при первом и втором пропущенных мячах. Из опасных моментов у соперника можно выделить также навес в концовке, когда после рикошета мяч отскочил от [Сердара] Азмуна - это был единственный острый эпизод у наших ворот".
"Мы в нападении сделали достаточно для победы, но в концовке нам не хватило последнего паса, нужно было создавать больше моментов, хотя мы и владели большим территориальным преимуществом. Жаль, что не смогли победить, хотя очень хотелось", - добавил Семак.
Наставник "Ростова" Виталий Кафанов отметил, что в первом тайме его команда играла лучше, создав больше опасных атак. "Дело даже не в том, что мы забили два мяча. Просто мы хорошо завершали атаки после того, как отбирали мяч. Во втором тайме у нас это не получалось; мы больше оборонялись, забирали мяч и не могли им правильно распорядиться - "Зенит" тут же его отбирал. Очень тяжелой для нас была вторая половина игры", - признал тренер, которого цитирует пресс-служба дончан.
Специалист признался, что, если бы ему до игры сказали о том, что "Ростов" будет вести со счетом 2:0, но сыграет вничью, он бы расстроился и не согласился на такой результат. "По окончании игры я думаю, что все-таки сегодня "Зенит" уже по ходу второго тайма был ближе к победе, чем мы", - подчеркнул Кафанов.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|11
|4
|2
|43-19
|37
|2
|Динамо
|16
|10
|2
|4
|30-19
|32
|3
|Сочи
|16
|9
|1
|6
|26-19
|28
|4
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|22-18
|25
|5
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|27-17
|25
|6
|ЦСКА
|16
|7
|3
|6
|18-16
|24
|7
|Ахмат
|16
|8
|0
|8
|19-21
|24
|8
|Крылья Советов
|16
|7
|3
|6
|20-17
|24
|9
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|22-23
|22
|10
|Спартак
|16
|5
|5
|6
|18-22
|20
|11
|Ростов
|17
|4
|6
|7
|29-31
|18
|12
|Арсенал
|16
|4
|4
|8
|19-32
|16
|13
|Уфа
|16
|3
|7
|6
|17-22
|16
|14
|Нижний Новгород
|16
|4
|3
|9
|16-29
|15
|15
|Химки
|16
|2
|8
|6
|14-25
|14
|16
|Урал
|16
|2
|7
|7
|7-17
|13