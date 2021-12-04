Шведский конькобежец ван дер Пул установил мировой рекорд на дистанции 5 000 метров

Спортсмен занял первое место, преодолев дистанцию за 6 минут 1,566 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал представителю Канады Теду-Яну Блумену (6.01,86), достижение также было установлено в Солт-Лейк-Сити в декабре 2017 года.

ТАСС, 4 декабря. Представитель Швеции Нильс ван дер Пул установил новый мировой рекорд на дистанции 5 000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Второе место на этапе Кубка мира занял Патрик Руст из Нидерландов (6.04,415), третьим стал итальянец Давиде Гьотто (6.07,271). Россиянин Руслан Захаров показал пятое время (6.09,828), Александр Румянцев - 15-е (6.19,391).

Ван дер Пул является двукратным победителем чемпионата мира на отдельных дистанциях, в 2021 году в нидерландском Херенвене он выиграл золотые медали на дистанциях 5 000 и 10 000 метров. Он стал первым шведским конькобежцем - обладателем мирового рекорда на 5 000 метров с 1965 года, тогда Йонни Нильссон преодолел дистанцию за 7 минут 33,2 секунды. Ван дер Пул также является обладателем мирового рекорда на дистанции 10 000 метров (12.32,95).