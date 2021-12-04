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Зимние олимпийские виды спорта

Шведский конькобежец ван дер Пул установил мировой рекорд на дистанции 5 000 метров

Спортсмен показал результат 6 минут 1,566 секунды
Нильс ван дер Пул EPA-EFE/CARINA JOHANSEN
Описание
Нильс ван дер Пул
© EPA-EFE/CARINA JOHANSEN

ТАСС, 4 декабря. Представитель Швеции Нильс ван дер Пул установил новый мировой рекорд на дистанции 5 000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Спортсмен занял первое место, преодолев дистанцию за 6 минут 1,566 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал представителю Канады Теду-Яну Блумену (6.01,86), достижение также было установлено в Солт-Лейк-Сити в декабре 2017 года.

Второе место на этапе Кубка мира занял Патрик Руст из Нидерландов (6.04,415), третьим стал итальянец Давиде Гьотто (6.07,271). Россиянин Руслан Захаров показал пятое время (6.09,828), Александр Румянцев - 15-е (6.19,391).

Ван дер Пул является двукратным победителем чемпионата мира на отдельных дистанциях, в 2021 году в нидерландском Херенвене он выиграл золотые медали на дистанциях 5 000 и 10 000 метров. Он стал первым шведским конькобежцем - обладателем мирового рекорда на 5 000 метров с 1965 года, тогда Йонни Нильссон преодолел дистанцию за 7 минут 33,2 секунды. Ван дер Пул также является обладателем мирового рекорда на дистанции 10 000 метров (12.32,95).

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