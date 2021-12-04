Скоробогатченко рада, что диктор чемпионата мира по гандболу сумел выговорить ее фамилию

ЛИРИЯ /Испания/, 4 декабря. /ТАСС/. Российская гандболистка Антонина Скоробогатченко отметила, что испанский диктор по стадиону в Лирии сумел выговорить ее фамилию во время матча чемпионата мира с командой Камеруна. Об этом она рассказала журналистам после игры.

Российские гандболистки с победы над камерунками стартовали на чемпионате мира в Испании

Российские гандболистки в пятницу стартовали на чемпионате мира с победы над командой Камеруна (40:18).

"Он, кстати, очень неплохо объявил, - сказала Скоробогатченко о дикторе. - Я ожидала, что ему придется тяжело, но у него получилось хорошо. После своих голов я его уже не слышала, только во время приветствия".

"Я понимаю, что фамилия трудная и дикторам приходится тяжело. Иногда получается не очень", - отметила она.

В начале игры сборная Камеруна не позволила россиянкам оторваться в счете. Скоробогатченко заметила, что это было связано с волнением, которое присутствовало у игроков перед стартом крупного турнира. "Первые игры всегда даются непросто", - сказала она.

Следующий матч предварительного этапа россиянки сыграют 5 декабря, соперником будет команда Польши.