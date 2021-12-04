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ММА

Российский боец Магомедов примет участие в Гран-при Bellator

Призовой фонд турнира составит $1 млн

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Магомедов вошел в число участников Гран-при Bellator в легчайшем весе. Об этом сообщает пресс-служба Bellator.

Также в турнире примут участие американцы Серхио Петтис, Патрик Микс, Рауфьон Стотс, Хуан Арчулета, японец Кёдзи Хоригути, британец Джеймс Галлахер и бразилец Леандро Хиго. Призовой фонд Гран-при, которое пройдет в 2022 году, составит $1 млн.

Магомедову 29 лет. На профессиональном ринге он провел 20 боев, в которых одержал 18 побед и потерпел 2 поражения.

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