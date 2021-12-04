Российский боец Магомедов примет участие в Гран-при Bellator

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Магомедов вошел в число участников Гран-при Bellator в легчайшем весе. Об этом сообщает пресс-служба Bellator.
Также в турнире примут участие американцы Серхио Петтис, Патрик Микс, Рауфьон Стотс, Хуан Арчулета, японец Кёдзи Хоригути, британец Джеймс Галлахер и бразилец Леандро Хиго. Призовой фонд Гран-при, которое пройдет в 2022 году, составит $1 млн.
BREAKING— BellatorMMA (@BellatorMMA) December 4, 2021
The Bellator Bantamweight World Grand Prix is coming in 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣.
Here are the confirmed competitors as announced live on @SHOSports. #Bellator272 #BellatorBWGP pic.twitter.com/jdNVxTYPa4
Магомедову 29 лет. На профессиональном ринге он провел 20 боев, в которых одержал 18 побед и потерпел 2 поражения.