В отношении российских спортсменов ведется 492 допинговых дела на основе базы LIMS

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Антидопинговые организации на основе изъятых из московской лаборатории проб и базы данных LIMS продолжают расследовать и рассматривать 492 дела. Об этом ТАСС сообщили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Обновленный отчет по делу московской лаборатории был представлен на заседании совета учредителей WADA, которое прошло 25 ноября в Париже.

В документе говорится о том, что изъятые материалы стали основанием для открытия 793 дел, к которым оказался причастен 751 российский спортсмен. В 63 случаях дела были открыты после перепроверки проб, в остальных 730 - после проверки базы LIMS. Расследования продолжаются по 465 делам, которые ведут соответствующие антидопинговые организации, всего их 39. Еще по 27 делам готовятся решения.

189 дел были закрыты, по 99 делам российские спортсмены уже понесли наказание, в 13 случаях был вынесен оправдательный приговор. При этом по восьми делам WADA не согласилось с решением антидопинговых организаций, оспорив их в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В апреле 2020 года WADA сообщало об окончании расследования в отношении 298 спортсменов. "Это была лишь часть от общего числа дел на основе LIMS. В апреле 2020 года приоритет этой конкретной группе спортсменов был отдан, чтобы помочь антидопинговым организациям обработать дела, которые на тот момент казались наиболее очевидными в рамках LIMS. Параллельно некоторые антидопинговые организации вышли за рамки этой целевой группы спортсменов и начали вести свои собственные дела, используя своих экспертов", - пояснили в WADA.

Предыстория и последствия

LIMS - Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, совершенные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, чьи эксперты пришли к выводу о том, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения. Российская сторона настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. CAS встал на сторону WADA, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые будут действовать до декабря 2022 года.

Во время заседания совета учредителей глава юридического департамента WADA Жюльен Сивекинг отметил, что организация сверит с базой LIMS всех российских спортсменов, которые потенциально могут выступить на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине. Возможные нарушители антидопинговых правил к участию в соревнованиях допущены не будут.