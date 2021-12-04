Вероника Логинова заняла пост генерального директора РУСАДА

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Совет учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) утвердил Веронику Логинову на посту генерального директора организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР), которая является одним из учредителей агентства.

Конкурс на должность генерального директора Российского антидопингового агентства был открыт 25 октября, прием заявок завершился 15 ноября. Конкурс по отбору кандидатов состоял из двух этапов. Сначала были изучены анкеты и документы соискателей для проверки на достоверность и соответствие квалификационным требованиям, на втором этапе претенденты должны были пройти тестирование, а также собеседование с конкурсной комиссией.

"Совет учредителей Российского антидопингового агентства утвердил Веронику Логинову на посту генерального директора РУСАДА", - сообщили в АЮР. Логинова уже имеет опыт работы в РУСАДА, также на протяжении нескольких лет она возглавляла отдел антидопингового обеспечения в Министерстве спорта РФ. Согласно информации с официального сайта Российского международного олимпийского университета, Логинова является советником ректора по разработке антидопинговых программ.

Избранный генеральный директор РУСАДА будет представлять агентство в качестве единоличного исполнительного органа управления в России и за рубежом, взаимодействуя с органами власти, бизнесом, некоммерческими организациями и спортсменами. Одним из требований к кандидату на данный пост является отсутствие связи с профессиональным спортом во избежание конфликта интересов.

РУСАДА в начале июня получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.

После увольнения с поста генерального директора РУСАДА Юрия Гануса в августе 2020 года до 1 декабря 2021 года обязанности главы агентства исполнял Михаил Буханов.