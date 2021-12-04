Груздев: избрание генерального директора РУСАДА Логиновой проходило под контролем WADA

Ассоциация юристов России и Международный центр охраны здоровья, которые являются учредителями РУСАДА, в субботу провели общее собрание, на котором был утвержден новый генеральный директор Российского антидопингового агентства. Этот пост заняла Вероника Логинова.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Процедура избрания нового генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проходила под чутким надзором Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое не выразило ни одной претензии. Об этом говорится в предоставленном ТАСС пресс-службой Ассоциации юристов России (АЮР) заявлении председателя правления АЮР Владимира Груздева.

"Логинова стала победителем конкурса, который проводился в соответствии с требованиями Всемирного антидопингового агентства, процедура избрания генерального директора проходила под чутким надзором WADA, ни одной претензии высказано не было, - отметил Груздев. - Отбор финалистов проводил новый наблюдательный совет организации, изменения в его составе также были требованием WADA и проходили на конкурентной основе".

Глава правления АЮР подчеркнул, что формирование нового состава наблюдательного совета позволило успешно завершить открытый конкурс на должность генерального директора РУСАДА. "Это стало важной вехой в восстановлении статуса РУСАДА и внимательно контролировалось со стороны WADA", - сказал Груздев.

"Обновление состава органов управления РУСАДА было ключевой задачей двух учредителей организации - Ассоциации юристов России и Международного центра охраны здоровья, это чрезвычайно важный шаг и этап по возвращению на соревнования российских флага и гимна, а также по снятию запрета проведения крупных международных соревнований на территории РФ. WADA проинформировано о ходе изменений и приветствует формат их проведения. Надеемся, уже операционная деятельность обновленного РУСАДА позволит выполнить государственную задачу, укрепить авторитет нашей страны на международной арене и вернуть наши флаг, гимн, спортивную форму с российской символикой в декабре 2022 года", - заключил Груздев.

Логинова является советником ректора Российского международного олимпийского университета по разработке антидопинговых программ, членом рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере физической культуры и спорта в РФ при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, членом Ad-hoc рабочей группы Совета Европы по разработке рекомендаций по защите информаторов, членом комиссии Европейских олимпийских комитетов по медицине и антидопингу и независимым экспертом ЮНЕСКО, назначенным для работы с бюро конференции сторон международной конвенции о борьбе с допингом в спорте и комитетом по утверждению проектов, предоставляемых фонду для искоренения допинга в спорте.