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Допинг в спорте

Груздев: избрание генерального директора РУСАДА Логиновой проходило под контролем WADA

Председатель правления Ассоциации юристов России отметил, что обновление состава органов управления РУСАДА было ключевой задачей учредителей организации
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Процедура избрания нового генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проходила под чутким надзором Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое не выразило ни одной претензии. Об этом говорится в предоставленном ТАСС пресс-службой Ассоциации юристов России (АЮР) заявлении председателя правления АЮР Владимира Груздева.

Ассоциация юристов России и Международный центр охраны здоровья, которые являются учредителями РУСАДА, в субботу провели общее собрание, на котором был утвержден новый генеральный директор Российского антидопингового агентства. Этот пост заняла Вероника Логинова.

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"Логинова стала победителем конкурса, который проводился в соответствии с требованиями Всемирного антидопингового агентства, процедура избрания генерального директора проходила под чутким надзором WADA, ни одной претензии высказано не было, - отметил Груздев. - Отбор финалистов проводил новый наблюдательный совет организации, изменения в его составе также были требованием WADA и проходили на конкурентной основе".

Глава правления АЮР подчеркнул, что формирование нового состава наблюдательного совета позволило успешно завершить открытый конкурс на должность генерального директора РУСАДА. "Это стало важной вехой в восстановлении статуса РУСАДА и внимательно контролировалось со стороны WADA", - сказал Груздев.

"Обновление состава органов управления РУСАДА было ключевой задачей двух учредителей организации - Ассоциации юристов России и Международного центра охраны здоровья, это чрезвычайно важный шаг и этап по возвращению на соревнования российских флага и гимна, а также по снятию запрета проведения крупных международных соревнований на территории РФ. WADA проинформировано о ходе изменений и приветствует формат их проведения. Надеемся, уже операционная деятельность обновленного РУСАДА позволит выполнить государственную задачу, укрепить авторитет нашей страны на международной арене и вернуть наши флаг, гимн, спортивную форму с российской символикой в декабре 2022 года", - заключил Груздев.

Логинова является советником ректора Российского международного олимпийского университета по разработке антидопинговых программ, членом рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере физической культуры и спорта в РФ при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, членом Ad-hoc рабочей группы Совета Европы по разработке рекомендаций по защите информаторов, членом комиссии Европейских олимпийских комитетов по медицине и антидопингу и независимым экспертом ЮНЕСКО, назначенным для работы с бюро конференции сторон международной конвенции о борьбе с допингом в спорте и комитетом по утверждению проектов, предоставляемых фонду для искоренения допинга в спорте.

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