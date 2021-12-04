{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Каменский: создание клуба в Объединенных Арабских Эмиратах положительно скажется на КХЛ

По мнению олимпийского чемпиона, все команды с удовольствием будут летать в ОАЭ
Валерий Каменский Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Валерий Каменский
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Создание клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Объединенных Арабских Эмиратах положительным образом скажется на лиге. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

В пятницу казанский "Ак Барс" обыграл омский "Авангард" в вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ в Дубае со счетом 3:1.

"У нас интернациональная лига, где много команд из разных стран. Поэтому это только положительно повлияет на лигу. Все команды с удовольствием туда (в ОАЭ - прим. ТАСС) будут летать", - сказал Каменский.

Также специалист отметил высокий уровень организации вынесенного матча. "Я считаю, что все было организовано на высшем уровне, особенно если учитывать, что это сделано с нуля. Матч был очень интересный. Видно было, что они (болельщики - прим. ТАСС) остались очень довольны", - добавил собеседник агентства.

Теги
КХЛ
Зимние олимпийские виды спорта
Крянин: российские лыжники получили в Норвегии "по сопатке", но есть время все поправить
По мнению члена президиума Федерации лыжных гонок России, спортсмены продолжают отходить после большого объема физических нагрузок на тренировочных сборах
Читать полностью