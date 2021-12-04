Каменский отметил прогресс хоккеиста Сошникова в "Авангарде"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Хоккеист Никита Сошников начал раскрываться и показывать результат после перехода из московского ЦСКА в омский "Авангард". Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

В пятницу казанский "Ак Барс" в Дубае обыграл омский "Авангард" со счетом 3:1 в вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ. Форвард омской команды Сошников отметился результативными действиями четвертый матч кряду, на его счету пять очков (две шайбы + три передачи). Нападающий пополнил состав "Авангарда" 19 октября в результате обмена со столичным ЦСКА.

"Если [Сошников] начинает забивать, то, естественно, для хоккеиста это большой плюс. Наверное, он выиграл с этим обменом, поменял обстановку. Хоккеист талантливый, радует, что он раскрывается и показывает результат", - сказал Каменский.