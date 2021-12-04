Крянин: российские лыжники получили в Норвегии "по сопатке", но есть время все поправить

Лучшим из россиян в гонке стал Алексей Червоткин, показавший четвертый результат. Весь пьедестал заняли представители Норвегии: победу одержал Симен Крюгер, вторым стал Ханс Кристер Холунн, тройку замкнул Мартин Левстрем Ньенгет. Россиянин Денис Спицов занял 11-е место, Александр Большунов - 14-е, Иван Якимушкин - 15-е.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Безмедальное выступление российских лыжников в субботней гонке на 15 км на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере нельзя объяснить какой-то одной конкретной причиной. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и бронзовый призер чемпионата мира 2001 года Сергей Крянин.

"Разочарования я, конечно, после этой гонки не испытываю, - сказал Крянин. - Но я не думаю, что существует одна конкретная причина не совсем удачного выступления. Допускаю, что наши лыжники продолжают отходить после большого объема физических нагрузок, которые давались во время последних тренировочных сборов. Нельзя исключать, что наши сервисеры не совсем угадали со смазкой, потому что практически все кучно промахнулись мимо первой десятки".

"Тренеры сейчас соберутся, пригласят смазчиков и обсудят все детали. Уверен, сами ребята выходили на дистанцию биться за медали и боролись до конца. Может это и хорошо, что сейчас наши лыжники получили от норвежцев по сопатке. Есть время что-то исправить, и уже в Давосе ситуация может улучшиться", - считает собеседник ТАСС.

Следующий этап Кубка мира пройдет в швейцарском Давосе с 11 по 12 декабря. "Неделю назад на этапе в Руке россияне показали, что могут бороться, а сейчас сделан небольшой откат назад. Ничего страшного в этом нет, главный старт сезона, Олимпиада, пройдет только в феврале", - заключил Крянин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.