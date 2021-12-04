Россиянка Шевченко стала второй в масс-старте на этапе Кубка IBU в Норвегии

ТАСС, 4 декабря. Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заняла второе место в масс-старте на 12 км на втором этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в норвежском Шушене.

Первой стала норвежка Рагнхильд Фемстейневик, которая преодолела дистанцию за 40 минут и 21,2 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Отставание Шевченко составило 10,6 секунды с одним промахом, третье место заняла француженка Паула Ботет (+22,4; 1). Четвертой финишировала Екатерина Носкова (+28,0; 3), Наталья Гербулова стала 15-й (+2.07,9; 4), Анастасия Гореева - 25-й (+2.41,3; 5).

Тамара Дербушева не смогла принять участие в этапе Кубка IBU из-за положительного результата теста на коронавирус. Россиянка находится на карантине. Евгения Буртасова пропустила старт из-за недомогания.

По итогам двух этапов Кубка IBU, лидирующую строчку в общем зачете занимает Шевченко, которая набрала 260 очков. На второй позиции расположилась норвежка Каролин Эрдаль (226), на третьей - Ботет (222). Буртасова - на десятой (154), Гербулова - на 13-й (124), Гореева - на 24-й (86), Дербушева - на 50-й (23).

Следующий этап пройдет в австрийском Обертиллиахе с 16 по 19 декабря.