Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в седьмой партии матча за мировую шахматную корону

ДУБАЙ /ОАЭ/, 4 декабря. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в седьмой партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Дубае.

После семи партий Карлсен ведет в счете - 4:3. Восьмая партия состоится 5 декабря, Непомнящий будет играть черными фигурами.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го.

В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости блиц и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.