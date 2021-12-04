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Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в седьмой партии матча за мировую шахматную корону

После семи партий Карлсен ведет в счете - 4:3
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен EPA-EFE/ALI HAIDER
Описание
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен
© EPA-EFE/ALI HAIDER

ДУБАЙ /ОАЭ/, 4 декабря. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в седьмой партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Дубае.

После семи партий Карлсен ведет в счете - 4:3. Восьмая партия состоится 5 декабря, Непомнящий будет играть черными фигурами.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го.

В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости блиц и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Теги
Карлсен, МагнусМатч за мировую шахматную коронуНепомнящий, Ян Александрович
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