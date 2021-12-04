Васильев: биатлонист Латыпов учтет ошибки после штрафного круга в эстафете

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов учтет ошибки в стрельбе, которые он допустил в эстафете на втором этапе Кубка мира. Такое мнение высказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла третье место в эстафетной гонке 4x7,5 км на втором этапе Кубка мира по биатлону. Латыпов заехал на один штрафной круг после стрельбы из положения стоя.

"Я думаю, Латыпов просто слегка увлекся. Он увидел, что Кристиансен (норвежский биатлонист - прим. ТАСС) тоже стал мазать, это его отвлекло и стало определяющим фактором. Это хороший урок. Надеюсь, он, конечно, его учтет, что таких вещей себе позволять нельзя", - сказал Васильев.

Специалист считает попадание в тройку призеров успехом для российских спортсменов. "То, что ребята оказались на подиуме, уже говорит о том, что они молодцы. Но если сейчас девять дополнительных патронов и один штрафной круг соперники нам прощают, то на Олимпиаде нам это уже не будут прощать. Над этим компонентом нам нужно работать и ни в коем случае не допускать промахов, ведь все промахи на стойке, что, конечно, не может не волновать. Ходом ребята показали себя здорово, это говорит об их приличном функциональном состоянии", - добавил он.

В воскресенье пройдут женская эстафета и мужская гонка преследования, которые закроют соревновательную программу второго этапа Кубка мира.