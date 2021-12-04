Драчев призвал не сравнивать Латыпова с Гараничевым после неудачи в биатлонной эстафете

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Неудачная стрельба Эдуарда Латыпова в эстафете на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде имеет логичное объяснение, сравнивать спортсмена с другим биатлонистом Евгением Гараничевым, который регулярно заходил на штрафные круги в командных гонках, не стоит. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира, бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Российская команда в субботу в эстафете заняла третье место. На последнем этапе Латыпов боролся за золото с норвежской командой, однако на огневом рубеже допустил четыре промаха, ушел на штрафной круг и уступил вторую позицию французам.

"Вселился ли в него Гараничев? Да почему мы все время ищем того, кто вселился? Никто не вселялся, человек просто решил отработать на рубеже побыстрее, немного перегорел, тем более что это была первая эстафета в сезоне. Просто он догонял Ветле Кристиансена, хотел побороться за золото, но не получилось. Но он не вылетел из тройки призеров, это уже хорошо", - сказал Драчев.

В составе российской команды гонку поочередно бежали Даниил Серохвостов, Карим Халили и чемпион мира Александр Логинов, который прежде являлся финишером в команде. "Их можно попробовать поменять. Но Логинов тоже не всегда справлялся, в прошлом сезоне, как вы помните, лидеры других сборных тоже ошибались. Ничего страшного в этом нет. Хорошо, что нормально сработала молодежь, на оценку "удовлетворительно", они молодцы", - сказал бывший глава федерации.

Призер Олимпиады в Сочи Гараничев на протяжении нескольких лет заходил на штрафные круги в эстафетах во время главных гонок сезона. На чемпионате мира 2019 года он отказался бежать командную гонку, чтобы избежать сильного психологического давления.

Гараничев нынешний сезон начал на Кубке мира, однако на прошлой неделе перед спринтом он забыл лыжные палки, опоздал на старт и в итоге финишировал со 113-м результатом. После этого он был переведен на Кубок IBU.