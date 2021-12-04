Боксер Гассиев выбыл минимум на два месяца из-за перелома руки

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев выбыл минимум на два месяца из-за перелома руки. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

В субботу стало известно, что бой Гассиева против украинца Андрея Руденко отменен из-за перелома руки у россиянина. Поединок за интерконтинентальный титул Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе должен был пройти в Сочи 25 декабря.

"Мурат сломал правую руку на спарринге. Были тейп, защита, но вот так неудачно ударил. Сначала рентген не показал перелом, но на УЗИ увидели трещину. Он выбыл минимум на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Гассиеву 27 лет, на его счету 28 побед (21 нокаутом) и одно поражение. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс Международной боксерской ассоциации (WBA). Проиграв украинцу Александру Усику, россиянин расстался с двумя титулами чемпиона мира. Поединок с Руденко должен был стать третьим для россиянина в супертяжелом весе.