Минобрнауки организует международный турнир по играм Dota 2 и League of Legends

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России организует в декабре 2021 года международный студенческий киберспортивный турнир по популярным играм Dota 2 и League of Legends "Битва за науку" с призовым фондом 2 млн рублей, сообщила в субботу пресс-служба Минобрнауки.

"Открылась регистрация команд на участие в международном студенческом киберспортивном турнире по Dota 2 и League of Legends "Битва за науку", организатором которого выступает Министерство науки и высшего образования РФ. Соревнования ознаменуют завершение Года науки и технологий в России. Регистрация на турнир продлится до 5 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соревнования разделены на три этапа: с 6 по 7 декабря состоятся соревнования первой и второй квалификации, с 8 по 12 декабря пройдет основная стадия турнира, а 15 декабря в Москве состоится гранд-финал, в нем примут участие по две лучшие команды в каждом виде программы. Матчи будут транслироваться в прямом эфире на русском языке.

"Популярность киберспорта среди молодежи, и в особенности студентов, не удивляет. Эти дисциплины находятся на стыке спорта, технологий, инноваций и образования. Киберспорт развивает интеллект, учит быстро принимать решения и работать в команде. Это воистину спорт будущего. Международный турнир "Битва за науку" - своевременная инициатива, которая станет ярким завершением объявленного президентом Года науки и технологий в России", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Призовой фонд турнира составляет 2 млн рублей - по 1 млн на каждый вид программы. Соревнования проходят в формате 5х5, участниками могут стать студенты, члены команды должны представлять один вуз.