"Локомотив" проиграл "Уралу" и потерпел третье поражение подряд в чемпионате России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" со счетом 1:0 обыграл московский "Локомотив" в гостевом матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.
Гол забил Рафал Аугустыняк (42-я минута, с пенальти). На 47-й минуте матча защитник "Локомотива" Тин Едвай получил вторую желтую карточку и покинул поле. "Локомотив" является лидером РПЛ в нынешнем сезоне по количеству удалений - шесть.
В заявку "Локомотива" на матч по причине травм не вошли вратарь Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев, полузащитники Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Живоглядов, Фаустино Анджорин, а также нападающий Зе Луиш.
На 20-й минуте матча болельщики обеих команд покинули трибуны активных фанатских секторов. В прошлом туре московский ЦСКА на своем поле проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:2, по ходу встречи болельщики армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча, позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время матча против "Крыльев Советов" покинут трибуну и призвали другие клубы поддержать акцию.
Подопечные Маркуса Гиздоля продлили проигрышную серию до трех матчей, безвыигрышную - до четырех и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Футболисты из Екатеринбурга прервали безвыигрышную серию из шести встреч и одержали третью победу в нынешнем сезоне, последний раз "Урал" выигрывал 3 октября в матче против "Уфы". Подопечные Игоря Шалимова занимают 12-е место в таблице с 16 очками в активе.
Следующий матч железнодорожники проведут в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы на выезде против французского "Марселя" 9 декабря. В РПЛ "Локомотив" сыграет дома против "Уфы" 12 декабря. "Урал" на день раньше в гостях встретится с "Ростовом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|11
|4
|2
|43-19
|37
|2
|Динамо
|16
|10
|2
|4
|30-19
|32
|3
|Сочи
|16
|9
|1
|6
|26-19
|28
|4
|ЦСКА
|17
|8
|3
|6
|19-16
|27
|5
|Локомотив
|17
|6
|7
|4
|22-19
|25
|6
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|27-17
|25
|7
|Ахмат
|17
|8
|0
|9
|20-23
|24
|8
|Крылья Советов
|17
|7
|3
|7
|20-18
|24
|9
|Спартак
|17
|6
|5
|6
|20-23
|23
|10
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|22-23
|22
|11
|Ростов
|17
|4
|6
|7
|29-31
|18
|12
|Урал
|17
|3
|7
|7
|8-17
|16
|13
|Арсенал
|16
|4
|4
|8
|19-32
|16
|14
|Уфа
|16
|3
|7
|6
|17-22
|16
|15
|Нижний Новгород
|16
|4
|3
|9
|16-29
|15
|16
|Химки
|16
|2
|8
|6
|14-25
|14