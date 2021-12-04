"Локомотив" проиграл "Уралу" и потерпел третье поражение подряд в чемпионате России

Гол забил Рафал Аугустыняк (42-я минута, с пенальти). На 47-й минуте матча защитник "Локомотива" Тин Едвай получил вторую желтую карточку и покинул поле. "Локомотив" является лидером РПЛ в нынешнем сезоне по количеству удалений - шесть.

В заявку "Локомотива" на матч по причине травм не вошли вратарь Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев, полузащитники Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Живоглядов, Фаустино Анджорин, а также нападающий Зе Луиш.

На 20-й минуте матча болельщики обеих команд покинули трибуны активных фанатских секторов. В прошлом туре московский ЦСКА на своем поле проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:2, по ходу встречи болельщики армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча, позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время матча против "Крыльев Советов" покинут трибуну и призвали другие клубы поддержать акцию.

Подопечные Маркуса Гиздоля продлили проигрышную серию до трех матчей, безвыигрышную - до четырех и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Футболисты из Екатеринбурга прервали безвыигрышную серию из шести встреч и одержали третью победу в нынешнем сезоне, последний раз "Урал" выигрывал 3 октября в матче против "Уфы". Подопечные Игоря Шалимова занимают 12-е место в таблице с 16 очками в активе.

Следующий матч железнодорожники проведут в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы на выезде против французского "Марселя" 9 декабря. В РПЛ "Локомотив" сыграет дома против "Уфы" 12 декабря. "Урал" на день раньше в гостях встретится с "Ростовом".