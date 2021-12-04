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Футбол в России

"Локомотив" проиграл "Уралу" и потерпел третье поражение подряд в чемпионате России

Екатеринбуржцы прервали безвыигрышную серию из шести встреч
Гирано Керк ("Локомотив") и Алексей Герасимов ("Урал") Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Гирано Керк ("Локомотив") и Алексей Герасимов ("Урал")
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" со счетом 1:0 обыграл московский "Локомотив" в гостевом матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.

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Гол забил Рафал Аугустыняк (42-я минута, с пенальти). На 47-й минуте матча защитник "Локомотива" Тин Едвай получил вторую желтую карточку и покинул поле. "Локомотив" является лидером РПЛ в нынешнем сезоне по количеству удалений - шесть.

В заявку "Локомотива" на матч по причине травм не вошли вратарь Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев, полузащитники Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Живоглядов, Фаустино Анджорин, а также нападающий Зе Луиш.

На 20-й минуте матча болельщики обеих команд покинули трибуны активных фанатских секторов. В прошлом туре московский ЦСКА на своем поле проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:2, по ходу встречи болельщики армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча, позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время матча против "Крыльев Советов" покинут трибуну и призвали другие клубы поддержать акцию.

Подопечные Маркуса Гиздоля продлили проигрышную серию до трех матчей, безвыигрышную - до четырех и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Футболисты из Екатеринбурга прервали безвыигрышную серию из шести встреч и одержали третью победу в нынешнем сезоне, последний раз "Урал" выигрывал 3 октября в матче против "Уфы". Подопечные Игоря Шалимова занимают 12-е место в таблице с 16 очками в активе.

Следующий матч железнодорожники проведут в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы на выезде против французского "Марселя" 9 декабря. В РПЛ "Локомотив" сыграет дома против "Уфы" 12 декабря. "Урал" на день раньше в гостях встретится с "Ростовом".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17114243-1937
2Динамо16102430-1932
3Сочи1691626-1928
4ЦСКА1783619-1627
5Локомотив1767422-1925
6Краснодар1674527-1725
7Ахмат1780920-2324
8Крылья Советов1773720-1824
9Спартак1765620-2323
10Рубин1664622-2322
11Ростов1746729-3118
12Урал173778-1716
13Арсенал1644819-3216
14Уфа1637617-2216
15Нижний Новгород1643916-2915
16Химки1628614-2514

 

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