Рублев: теннисисты сборной России в боевом настроении перед финалом Кубка Дэвиса

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисты сборной России в боевом настроении перед финалом Кубка Дэвиса и готовы выложиться на сто процентов, чтобы добиться победы. Об этом ТАСС сообщил теннисист Андрей Рублев.

В субботу сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса. В первой игре полуфинального матча Рублев победил Доминика Кёпфера со счетом 6:4, 6:0. Во второй встрече матча Даниил Медведев победил представителя Германии Яна-Ленарда Штруффа (6:4, 6:4). В парной игре россияне Аслан Карацев и Карен Хачанов уступили Кевину Кравицу и Тиму Пюцу (6:4, 3:6, 4:6). В финале россияне встретятся с командой Хорватии. Матч пройдет 5 декабря.

"Настроение перед финалом боевое, хотим выложиться на полную, на все сто и сделаем все, что от нас зависит, - сказал Рублев. - Уверенность в собственных силах, что сумеем победить, есть, конечно. Неважно, с кем играешь, верить надо всегда. А там как сложится, так и сложится".

Российские теннисисты вышли в финал Кубка Дэвиса впервые с 2007 года, тогда они проиграли американцам (1-4).

В состав сборной России, помимо Медведева, Рублева, Карацева и Хачанова, также вошли Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступает на турнире без национального флага и гимна.

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006). Действующим победителем турнира является испанская команда.