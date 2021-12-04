Загитова: шоу "Спящая красавица" должно помочь развитию фигурного катания в ОАЭ

ДУБАЙ /ОАЭ/, 4 декабря. /ТАСС/. Ледовое театрализованное шоу "Спящая красавица" должно дать толчок развитию фигурного катания в ОАЭ, предпосылкой чего является теплый прием представления дубайской публикой. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова.

Шоу "Спящая красавица" стало первым, проведенным в Дубае. Оно состоялось в субботу на льду "Кока-Кола Арена" в рамках Dubai Ice Show. Днем ранее здесь состоялся вынесенный матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом" (1:3).

"Это очень масштабное, глобальное шоу, как и хоккей. Думаю, мы дали некий толчок, чтобы фигурное катание и хоккей развивались [в ОАЭ]. Я очень рада, что Татьяне Александровне [Навке] удалось привезти шоу сюда, - сказала Загитова. - Татьяна Александровна дала мне толчок, когда в этой сказке я в первый раз попробовала парные элементы. Действительно, я одиночница, парное катание для меня - это разные вещи, и очень хорошо, что есть такой опыт".

Загитова сравнила проведение ледовых шоу в ОАЭ и в Японии. "В Японии это больше развито, там очень много шоу, больше внимания к этому. И мы дали некий такой толчок, чтобы это было то же самое, как в Японии. Публика хорошо встречала нас, и на льду было жарко", - отметила она.