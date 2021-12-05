Вопреки всему. "Спартак" в меньшинстве обыграл "Ахмат" и прервал серию без побед в РПЛ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" дома обыграл грозненский "Ахмат" в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Москве на "Открытие Банк Арене", завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Хозяева поля открыли счет на 13-й минуте игры - отличился нигерийский полузащитник Виктор Мозес, который замкнул прострел нападающего Александра Соболева. Через 19 минут форвард "Спартака" вновь оказался в центре внимания, когда получил красную карточку. Он был удален с поля главным арбитром встречи Виталием Мешковым после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR). Как сообщили после игры в пресс-службе красно-белых, клуб по итогам встречи с "Ахматом" обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

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Грозненцы, после того как соперник остался в меньшинстве, сумели сравнять счет. На третьей компенсированной к первому тайму минуте отличился полузащитник гостей Даниил Уткин. "Спартак", несмотря на то что больше часа играл в меньшинстве, сумел вырвать победу. На 87-й минуте точный удар удался нидерландскому атакующему полузащитнику Квинси Промесу. "Спартак" не мог победить в матчах РПЛ на протяжении шести матчей, последняя победа в чемпионате страны датировалась 3 октября. Тогда в гостевом матче красно-белые тоже обыграли "Ахмат" (1:0). Команда под руководством Андрея Талалаева прервала свою серию из трех побед кряду. После 17 игр москвичи располагаются на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 23 очка. "Ахмат" с 24 очками в 17 матчах занимает седьмое место. В 18-м, последнем перед зимней паузой туре "Спартак" на выезде 13 декабря сыграет с "Сочи". Перед этим столичной команде 9 декабря предстоит в гостях встретиться с польской "Легией" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы. "Ахмат" 12 декабря примет подмосковные "Химки". "Ахмат" поплатился за то, что играл на победу "Спартак" благодаря победе над "Ахматом" избежал повторения антирекорда 2004 года по числу игр в чемпионате России без побед - тогда красно-белые под руководством итальянца Невио Скалы не могли обыграть соперников на протяжении семи встреч кряду. Главный тренер москвичей Руй Витория, несмотря на победу, заявил, что ему "очень не понравилось судейство и удаление Соболева". "Конечно, нужно еще все пересмотреть, но в первом тайме арбитр прибавил шесть минут дополнительного времени: это очень странно", - отметил португальский специалист, слова которого приводит клубная пресс-служба. "Думаю, продолжи мы играть 11 на 11, победили бы намного увереннее. Но и после удаления "Спартак" действовал грамотно тактически, проводил хорошие атаки и создавал моменты. Моя команда играла с азартом", - добавил Витория.

Нападающий "Спартака" Александр Соболев после финального свистка в разговоре с журналистами прокомментировал эпизод со своим удалением. "Я посмотрел момент, бесспорно, я ударил ногой, попал в ногу сопернику, - признал форвард красно-белых. - Но куда мне деть ногу, когда я отдаю пас, она по инерции идет. Здесь я контролировал мяч, отдавал пас, мне некуда было деть ногу. Я надеюсь, что эту карточку отменят и я сыграю с "Сочи". Наставник "Ахмата" Андрей Талалаев на послематчевой пресс-конференции не стал высказываться о работе судей, отметив, что оценку арбитрам дают другие люди. "Итог матча негативный для нас. Тренерский штаб принял решение играть на победу, за это и поплатились, сделали замены", - заявил тренер грозненцев, которого цитирует "Спорт-Экспресс". Президент клуба из столицы Чеченской Республики Магомед Даудов в разговоре с журналистами назвал матч в Москве отличным. "Сегодня "Спартаку" повезло", - заявил руководитель грозненской команды. Первая с октября победа ЦСКА В первом по хронологии матче субботы ЦСКА на выезде обыграл самарские "Крылья Советов". Встреча завершилась со счетом 1:0, автором единственного гола стал полузащитник Эмиль Бохинен. Для норвежского легионера, который перешел в московский клуб в начале 2021 года, этот мяч стал первым в чемпионатах России. Лучшим игроком матча был признан вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев. Игра против "Крыльев Советов" стала 100-й в составе ЦСКА для полузащитника Ильзата Ахметова. В текущем сезоне он провел 18 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи. В общей сложности на его счету семь голов и 10 результативных передач в составе армейского клуба.

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ЦСКА одержал первую победу в последних пяти матчах и с 27 очками в 17 играх идет четвертым в таблице чемпионата. Предыдущая победа была датирована 23 октября, когда красно-синие дома обыграли "Крылья Советов" (3:1). Самарцы не могут победить в чемпионате России в трех матчах кряду (две ничьих и поражение); после 17 игр команда занимает восьмое место, набрав 24 очка. В 18-м туре ЦСКА 11 декабря дома сыграет с тульским "Арсеналом", а "Крылья Советов" в этот же день примут казанский "Рубин". Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий на послематчевой пресс-конференции признал, что его команде совершенно не удались первые 45 минут матча против "Крыльев Советов". "Мы создали первый опасный момент, но после этого "Крылья" в первом тайме контролировали игру, - сказал специалист, комментарий которого приводит пресс-служба армейского клуба. - Во второй половине встречи смогли переломить ее, выглядели лучше соперника. Может быть, результат не совсем логичный, игра и меня, и тренерский штаб не устраивает, но победа есть победа". Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин, в свою очередь, заявил, что команда действовала хорошо во всех компонентах за исключением реализации моментов, а также отметил индивидуальное мастерство нападающего ЦСКА Чидеры Эджуке, который перед голом Бохинена обыграл трех соперников. "Мы расстроены, мы были ближе к победе, - заявил тренер, которого цитирует пресс-служба самарцев. - По тому, как игра шла, ее характеру, трудно ребятам что-то предъявить. Обидно остаться без очков; если у нас будет такая игра, то будут и очки". Спортивный директор самарцев Сергей Корниленко в разговоре с ТАСС был солидарен с оценками главного тренера. "У нас есть повод гордиться нашей командой, - заявил он. - Мы ни в чем не уступали такой команде, как ЦСКА, играли даже с небольшим преимуществом, имели больше моментов. Нанесли больше ударов по воротам, просто не реализовали их, качество игры у нас было ничуть не хуже, чем у ЦСКА, в некоторых моментах даже лучше". Черная серия "Локомотива" продолжилась В последнем по хронологии матче дня московский "Локомотив" на "РЖД-Арене" в присутствии 3 336 зрителей потерпел поражение от екатеринбургского "Урала" - 0:1. Единственный мяч с пенальти забил на 42-й минуте польский полузащитник гостей Рафал Августиняк. Одиннадцатиметровый был назначен главным арбитром встречи Кириллом Левниковым за фол в своей штрафной со стороны хорватского защитника железнодорожников Тина Едвая, который получил предупреждение. На 47-й минуте игры он усугубил положение красно-зеленых, оставив команду в меньшинстве - футболист получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Для "Локомотива" это поражение стало третьим подряд в чемпионате России. В общей сложности серия без побед во всех турнирах у железнодорожников насчитывает шесть игр (четыре поражения и две ничьих). В последний раз москвичи побеждали в конце октября - тогда со счетом 2:1 был обыгран дебютант РПЛ "Нижний Новгород". "Урал", в свою очередь, продлил серию без поражений до пяти игр - вслед за четырьмя ничьими екатеринбуржцы одержали первую с начала октября победу.

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Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль на послематчевой пресс-конференции заявил, что его команда проиграла матч в первом тайме. "В нем нам не хватало свежести, остроты передач и решений, в конце тайма пропустили гол с пенальти, - отметил германский специалист. - Безусловно, это оказало давление на ребят, сразу после начала второго тайма получили удаление. Ребята старались и, если не ошибаюсь, раза три попали в перекладину". Наставник "Урала" Игорь Шалимов, в свою очередь, заявил, что екатеринбуржцы "рады, если не сказать, что счастливы, одержав выездную победу над командой, у которой всего несколько поражений". "Это была тяжелейшая игра, но ребята молодцы, добились этой победы, взяли три очка. В прошлом году тоже выигрывали 1:0 после перерыва, а потом сыграли неправильно. Важно было не отдавать мяч сопернику в простых ситуациях; мы не говорим, что не надо было забивать "Локомотиву" второй гол, - возможностей во втором тайме было много", - отметил он. В субботу активные болельщики "Локомотива", "Урала", "Спартака", "Крыльев Советов" и ЦСКА покинули трибуны в знак поддержки фанатов армейцев. В 16-м туре ЦСКА проиграл петербургскому "Зениту" (0:2), во втором тайме поклонники армейцев использовали пиротехнику. После игры сотрудники правоохранительных органов задержали болельщиков с трибуны, на которой использовались файеры; по итогам игры полицейские составили 51 административный протокол. Позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время матча против "Крыльев Советов" покинут трибуну и призвали другие клубы поддержать акцию, к ней присоединились болельщики 10 из 15 оставшихся клубов РПЛ. 17-й тур чемпионата России продолжится в воскресенье четырьмя матчами. Игровой день начнется в 14:00 мск встречей между подмосковными "Химками" и тульским "Арсеналом". В 16:30 параллельно стартуют игры "Динамо" - "Уфа" и "Нижний Новгород" - "Рубин". В последнем матче тура, который начнется в 19:00, "Сочи" примет "Краснодар".