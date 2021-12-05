Российский конькобежец Захаров стал третьим в масс-старте на этапе Кубка мира в США

ТАСС, 5 декабря. Россиянин Руслан Захаров занял третье место в масс-старте на этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити (США).

Российский спортсмен показал результат 7 минут 27,04 секунды. Первым стал бельгиец Барт Свингс (7.25,42), вторым финишировал датчанин Виктор Хальд Торуп (7.26,11).

Захарову 34 года, на своем счету он имеет две бронзы чемпионатов мира в командной гонке (2020, 2021) и бронзу чемпионата Европы в масс-старте (2018). До 2017 года спортсмен выступал в шорт-треке, он является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, также имеет золото мирового первенства 2015 года в этой же дисциплине.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити завершится в ночь на понедельник.