Две передачи Сергачева и 37 сейвов Василевского помогли "Тампе" обыграть "Бостон" в НХЛ

ТАСС, 5 декабря. "Тампа" обыграла "Бостон" в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Тейлор Рэддиш (15-я минута), Ондржей Палат (24) и Стивен Стэмкос (62). У хозяев отличились Чарли Койл (37) и Кёртис Лазар (45).

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев отметился двумя голевыми передачами, в том числе в овертайме. Россиянин набрал 13 очков (2 гола + 11 передач) в 21 матче. Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 37 бросков и был признан второй звездой встречи.

"Тампа" набрала 32 очка в 23 матчах и занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона. "Бостон" идет пятым с 25 очками в 21 матче.

Следующий матч "Тампа" проведет 6 декабря в гостях против "Филадельфии". "Бостон" 9 декабря сыграет на выезде с "Ванкувером".