В WADA заявили об отсутствии претензий к назначению Логиновой на пост гендиректора РУСАДА

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает легитимным назначение Вероники Логиновой на пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом говорится в заявлении организации, которое было предоставлено ТАСС.

"В соответствии с условиями процесса, установленными наблюдательным советом, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило наблюдателя в состав комитета по отбору генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА)", - говорится в заявлении организации.

"Наблюдателю WADA был предоставлен доступ ко всей документации и заседаниям, проводимым комитетом, - отмечается в заявлении. - Основываясь на отчете наблюдателя, WADA удовлетворено тем, что отбор и назначение генерального директора РУСАДА прошли в соответствии с согласованным процессом. Все имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что он был проведен независимо и в соответствии с принципами объективности и тщательной проверки".

Конкурс на должность генерального директора РУСАДА был открыт 25 октября, прием заявок завершился 15 ноября. Конкурс по отбору кандидатов состоял из двух этапов. Сначала были изучены анкеты и документы соискателей для проверки на достоверность и соответствие квалификационным требованиям, на втором этапе претенденты должны были пройти тестирование, а также собеседование с конкурсной комиссией.

После увольнения с поста генерального директора РУСАДА Юрия Гануса в августе 2020 года до 1 декабря обязанности главы агентства исполнял Михаил Буханов. РУСАДА в начале июня получило от WADA план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого оно лишилось в декабре 2020 года решением Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.