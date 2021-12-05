"Ванкувер" уступил "Питтсбургу" в матче НХЛ. Подколзин забросил шайбу

ТАСС, 5 декабря. "Ванкувер" со счетом 1:4 дома уступил "Питтсбургу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей хет-триком отметился Джейк Гюнтцел (23-я, 38-я и 39-я минуты), также заброшенная шайба на счету Сидни Кросби (52). У "Ванкувера" отличился Василий Подколзин (27). Гюнтцел оформил четвертый хет-трик в карьере. Также в матче он отдал результативную передачу.

Подколзин забросил пятую шайбу в текущем сезоне. Всего на его счету шесть очков (пять голов + одна передача) в 23 играх.

"Питтсбург" занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 27 очков в 24 матчах. "Ванкувер" располагается на последней, восьмой строчке Тихоокеанского дивизиона, имея в активе 18 очков в 25 встречах.

Следующий матч "Питтсбург" проведет в гостях 7 декабря против "Сиэтла", "Ванкувер" в этот же день примет "Лос-Анджелес".