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НХЛ

"Ванкувер" уступил "Питтсбургу" в матче НХЛ. Подколзин забросил шайбу

На счету россиянина шесть очков в 23 играх текущего сезона
Василий Подколзин ("Ванкувер") AP Photo/Jay LaPrete
Описание
Василий Подколзин ("Ванкувер")
© AP Photo/Jay LaPrete

ТАСС, 5 декабря. "Ванкувер" со счетом 1:4 дома уступил "Питтсбургу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей хет-триком отметился Джейк Гюнтцел (23-я, 38-я и 39-я минуты), также заброшенная шайба на счету Сидни Кросби (52). У "Ванкувера" отличился Василий Подколзин (27). Гюнтцел оформил четвертый хет-трик в карьере. Также в матче он отдал результативную передачу.

Подколзин забросил пятую шайбу в текущем сезоне. Всего на его счету шесть очков (пять голов + одна передача) в 23 играх.

"Питтсбург" занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 27 очков в 24 матчах. "Ванкувер" располагается на последней, восьмой строчке Тихоокеанского дивизиона, имея в активе 18 очков в 25 встречах.

Следующий матч "Питтсбург" проведет в гостях 7 декабря против "Сиэтла", "Ванкувер" в этот же день примет "Лос-Анджелес".

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