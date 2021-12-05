В сборной России заявили, что бобслеист Гайтюкевич готов бороться за медали Олимпиады-2022

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич, выигравший в субботу вместе с разгоняющим Михаилом Мордасовым бронзовые награды этапа Кубка мира в германском Альтенберге, готов бороться за медали Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение высказал тренер спортсмена Олег Сухорученко.

Бронзовая награда этапа Кубка мира, завоеванная в Альтенберге, стала второй медалью турнира такого уровня в карьере Гайтюкевича. В минувшем сезоне он также становился третьим на этапе в австрийском Иглсе.

"Мы не стоим на месте и идем вверх от этапа к этапу, поэтому рассчитывали на хороший результат после недавнего четвертого места в Иглсе, хотя не думали, что сможем бороться в Альтенберге на равных с немцами, - заметил Сухорученко. - Но определенный задел у нас был, так как перед началом сезона мы на этой трассе тренировались в течение недели. Сейчас Ростислав говорит, что эта сложная трасса стала для него одной из самых любимых".

"Текущий сезон показывает, что Ростислав готов бороться за медали Олимпиады. За это говорят результаты, показанные им как на этапах Кубка мира, так и на тестовых соревнованиях, которые проходили на олимпийской трассе в Пекине", - продолжил тренер.

Сухорученко считает, что для того, чтобы стабильно занимать места в тройке призеров на этапах Кубка мира, Гайтюкевичу пока не хватает опыта. "Физически и психологически он уже сейчас готов к лидерству, но отсутствие колоссального наката, который есть у наших соперников, пока дает о себе знать. Ростислав сейчас изучает трассы и каждый раз открывает для себя какие-то секреты. Я думаю, что через год-два он наберет опыта и будет стабильно показывать высокие результаты, Гайтюкевич очень работоспособен, что позволяет ему в сжатые сроки нивелировать отставание от лидеров мирового бобслея", - сказал собеседник агентства.

"К сожалению, в технике мы уступаем немцам, которые всегда в этом отношении находятся на полшага впереди остальных. Бороться тяжело, но мы стараемся модернизировать тот инвентарь, который у нас сейчас есть, и это дает определенный результат", - заключил Сухорученко.