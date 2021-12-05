Российские штангисты на чемпионате мира будут выступать под флагом национальной федерации

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские штангисты на чемпионате мира в Ташкенте будут выступать под флагом Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Об этом ТАСС сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в столице Узбекистана с 7 по 17 декабря.

"На чемпионате мира в Ташкенте российские спортсмены выступят под флагом Федерации тяжелой атлетики России (Russian Weightlifting Federation). Вместо гимна будет звучать фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского", - сказал Агапитов.

В связи с санкциями, наложенными на российский спорт, отечественные атлеты на чемпионатах мира и Олимпийских играх до середины декабря 2022 года не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.