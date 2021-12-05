Парфенов: футболистам "Спартака" нужно не терять концентрацию при игре в полном составе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Футболистам московского "Спартака" следует сохранять высокую долю концентрации и мобильности не только при игре в меньшинстве, но и когда команда находится в полном составе. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе "Спартака" Дмитрий Парфенов.

Вопреки всему. "Спартак" в меньшинстве обыграл "Ахмат" и прервал серию без побед в РПЛ

В субботу "Спартак" на своем поле выиграл у грозненского "Ахмата" со счетом 2:1 в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). С 32-й минуты красно-белые играли в меньшинстве, так как красную карточку получил нападающий Александр Соболев. Ранее в двух матчах РПЛ "Спартак", имея на одного игрока меньше, отыгрывался у "Уфы" (1:1) и московского "Локомотива" (1:1).

"Удаление повлияло на игру "Спартака", в меньшинстве тяжело иметь преимущество, - сказал Парфенов. - Наверное, исходили из того, что будут играть на контратаках, будут иметь какой-то шанс забить, понятная стратегия в этой ситуации. В любом спорте везение очень важно, повезло или нет, они создали момент и забили гол, находясь на поле, ждали этой возможности. "Спартак" выстоял, это важная победа для команды".

"Наверное, [при удалениях] они мобилизируются, концентрация высокая. Но нужно с такой концентрацией и мобильностью выходить в полном составе. Нужно дисциплинированнее играть, не доводить до удаления. Вчера выиграли, повезло, дальше может не повезти", - добавил Парфенов.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 17 матчах. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с "Сочи" 13 декабря.