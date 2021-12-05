Манагарова: женская сборная России по гандболу может обыграть кого угодно

ТАСС, 5 декабря. Российские гандболистки могут обыграть любого соперника на чемпионате мира. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказала игрок сборной России Юлия Манагарова.

Чемпионат мира по гандболу проходит в Испании. Сборная России выступает в группе B вместе с командами Камеруна, Польши и Сербии. В первом матче на турнире россиянки обыграли представительниц Камеруна (40:18).

"Я правда считаю, что нам это (обыграть кого угодно - прим. ТАСС) абсолютно по силам, поэтому и говорю, что все зависит от нас самих, - сказала Манагарова. - Мы можем играть отлично с самой сильной сборной - скажем, с норвежками. Но также мы можем играть невыразительно с самой слабой командой, как в начале игры со сборной Камеруна. Наш уровень игры не должен зависеть от оппонента".

"Тренеры нам говорят - нужно настраивать себя так, что неважно, с каким соперником ты играешь. Ты должен выполнять свою работу и отталкиваться в первую очередь от себя. Со сборной Норвегии, самой сильной командой, мы на турнире перед ЧМ сыграли сильно и победили, а команде Нидерландов уступили, разве они сильнее норвежек? Нет, это все мы", - добавила гандболистка.

На чемпионате мира 2019 года россиянки стали третьими, действующим чемпионом мира является сборная Нидерландов. Сборная России выигрывала турнир в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах, команда СССР становилась чемпионом мира трижды: в 1982, 1986 и 1990 годах.