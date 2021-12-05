Рублев: хорваты являются опасным соперником для сборной России в финале Кубка Дэвиса

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисты сборной Хорватии являются опасным соперником для россиян в финале Кубка Дэвиса, поскольку в их составе находится сильнейшая парная комбинация. Такое мнение ТАСС высказал теннисист сборной России Андрей Рублев.

В субботу российская команда вышла в финал Кубка Дэвиса, обыграв сборную Германии со счетом 2-1. В финале россияне встретятся с командой Хорватии 5 декабря.

"У хорватов самая сильная пара на данный момент в туре. Плюс у них [Марин] Чилич - топ игрок, который выигрывал Шлем (Открытый чемпионат США в 2014 году - прим. ТАСС) и может показать невероятный уровень, - сказал Рублев. - На Уимблдоне у них был невероятно тяжелый матч с Даней [Медведевым] из пяти сетов. Второй номер их тоже показывает здесь невероятную игру - обыграл троих из топ-100, хорваты очень опасны".

В состав сборной России, помимо Рублева, входят Даниил Медведев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступает на турнире без национального флага и гимна.

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006). Действующим победителем турнира является испанская команда.