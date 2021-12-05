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Зимние олимпийские виды спорта

Российские лыжницы выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Норвегии

В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова
Юлия Ступак EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Юлия Ступак
© EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 5 декабря. Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4x5 км на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Норвегии.

В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова.

Россиянки преодолели дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды. Второе место заняла сборная Швеции (отставание составило 1,1 секунды), тройку лидеров замкнула команда Норвегии (+1,2). Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина (+1.56,5), также представляющие Россию, показали восьмой результат.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 декабря в Швейцарии.

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