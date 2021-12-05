Российские лыжницы выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Норвегии

ТАСС, 5 декабря. Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4x5 км на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Норвегии.
ПОБЕДНЫЙ ФИНИШ СТЕПАНОВОЙ— Матч ТВ (@MatchTV) December 5, 2021
Разошли видео друзьям, родственникам и просто знакомым. Наши девушки заслужили, чтобы эту победу увидели вообще все
Вероника сегодня влюбила в себя Россию pic.twitter.com/c2tWwG0vJo
В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова.
Россиянки преодолели дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды. Второе место заняла сборная Швеции (отставание составило 1,1 секунды), тройку лидеров замкнула команда Норвегии (+1,2). Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина (+1.56,5), также представляющие Россию, показали восьмой результат.
Следующий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 декабря в Швейцарии.