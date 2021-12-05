Член сборной Украины по биатлону заразился коронавирусом

ТАСС, 5 декабря. Тест на коронавирусную инфекцию члена украинской команды по биатлону на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Имя заразившегося не сообщается, однако известно, что это не спортсмен. Также коронавирус выявлен у одного из представителей средств массовой информации.

Этап Кубка мира в Эстерсунде завершится 5 декабря. Следующий этап Кубка мира состоится в австрийском Хохфильцене 10-12 декабря.