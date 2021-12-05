Белорус Казусенок стал победителем Кубка Союзного государства России и Белоруссии по самбо

СИРИУС /Федеральная территория/, 5 декабря. /ТАСС/. Белорус Андрей Казусенок выиграл открытый Кубок Союзного государства России и Белоруссии по самбо. Соревнования прошли в Сириусе.

В финале белорусский спортсмен победил россиянина Артема Осипенко.

За Кубок Союзного государства России и Белоруссии боролись 14 спортсменов из 13 стран - России, Белоруссии, Словении, Северной Македонии, Таджикистана, Узбекистана, Испании, Молдавии, Монголии, Болгарии, Киргизии, Сербии и Армении. Участникам направили свои приветствия президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Открытый Кубок союзного государства России и Белоруссии прошел в третий раз. В этом году в организации турнира приняли участие Министерство спорта и туризма Белоруссии, Министерство спорта РФ, а также постоянный комитет Союзного государства России и Белоруссии.