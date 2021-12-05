Крянин: Степанова в будущем способна стать одним из лидеров российских и мировых лыж

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российская лыжница Вероника Степанова в будущем способна стать одним из лидеров в этом виде спорта в России и мире. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и бронзовый призер чемпионата мира 2001 года Сергей Крянин.

В воскресенье женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4x5 км на этапе Кубка мира в Норвегии. В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Степанова. Степанова впервые бежала в эстафетной гонке на этапе Кубка мира. Она выступала на заключительном этапе и на финише опередила спортсменок из Швеции и Норвегии.

"Это ее первая гонка на таком уровне, за первую команду, она показала, что психологически и тактически может отработать эту дистанцию на пятерку, - сказал Крянин. - Прежде всего, она, несмотря ни на какие авторитеты, справилась психологически, обошла норвежек и шведок. В последующих гонках будем смотреть на ее состояние".

Специалист отметил, что в будущем Степанова способна бороться за самые высокие места и в личных гонках. "Каждый выходит бороться за первые места. Наши лидеры (Непряева, Ступак, Сорина - прим. ТАСС) приобрели такой статус не за один год. Вероника - молодая спортсменка, у нее все впереди, если она будет работать, правильно тренироваться, тогда у нее все получится - у Вероники есть перспективы, чтобы стать не только одним из лидеров сборной страны, но и мировых лыж", - добавил он.