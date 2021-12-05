Матвеева: лыжница Степанова увеличила свои шансы на участие в Олимпиаде 2022 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российская лыжница Вероника Степанова, бежавшая на заключительном этапе победной эстафеты на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, отличным выступлением упрочила свои шансы на участие в Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала вице-чемпионка мира 2017 года Наталья Матвеева.

Российские лыжницы впервые с 2004 года выиграли эстафету на этапе Кубка мира

В воскресенье женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4x5 км на этапе Кубка мира в Норвегии. В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Степанова. Степанова впервые бежала в эстафетной гонке на этапе Кубка мира. Она выступала на заключительном этапе и на финише опередила спортсменок из Швеции и Норвегии.

"Я думаю, что Вероника сегодня после эстафеты значительно упрочила свои шансы на участие в Олимпийских играх, - сказала Матвеева. - Более того, мне кажется, что сегодня тренеры уже просчитывали, кого на какой этап будут ставить потом. Вероника свой этап отработала на пять с плюсом. А в субботу в индивидуальной гонке также опередила многих наших девчонок".

В субботу в гонке на 10 км свободным стилем Степанова заняла 17-е место и показала третий результат среди россиянок, уступив только Непряевой (5-е место) и Сориной (8).

"Она обладает хорошим финишным рывком, поэтому ее поставили на последний этап. И у Вероники сегодня все отлично получилось", - добавила собеседница ТАСС.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 декабря в швейцарском Давосе.