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Непомнящий проиграл Карлсену в восьмой партии матча за мировую шахматную корону

После восьми партий Карлсен ведет со счетом 5:3
Ян Непомнящий EPA-EFE/ALI HAIDER
Описание
Ян Непомнящий
© EPA-EFE/ALI HAIDER

ДУБАЙ /ОАЭ/, 5 декабря. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий черными фигурами проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в восьмой партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Дубае.

После восьми партий Карлсен ведет со счетом 5:3. Девятая партия пройдет 7 декабря, Непомнящий будет играть белыми фигурами.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го.

В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости блиц и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

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