Непомнящий заявил, что не теряет надежды отыграться в матче против Карлсена

ДУБАЙ /ОАЭ/, 5 декабря. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий не теряет надежды отыграться в матче за звание чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Об этом он рассказал журналистам.

Непомнящий в воскресенье черными фигурами проиграл Карлсену в восьмой партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Дубае. После восьми партий Карлсен ведет со счетом 5:3. Девятая партия пройдет 7 декабря, Непомнящий будет играть белыми фигурами.

"Обычно такая партия приводит к ничейному результату, но грубо "зевнул". Допустил ряд нелогичных решений, - сказал Непомнящий. - Я защищался не лучшим образом, но после ошибки по ходу партии не было особого желания это делать. В любом случае задача остается та же - выиграть. Теперь нужно одержать две победы".

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го.

В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости блиц и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.